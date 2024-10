In Sydney und Melbourne: Oasis kündigen weitere Konzerte in Australien an

Oasis kündigen weitere Konzerte in Australien an

1 Oasis-Sänger Liam Gallagher bei einem Solo-Auftritt 2021. Foto: imago images/PA Images/David Jensen/EMPICS Entertainment

Auf ihrer großen Reunion-Tour werden Oasis auch in Australien haltmachen. Am 31. Oktober 2025 tritt die Gruppe um die Brüder Liam und Noel Gallagher in Melbourne auf, am 7. November in Sydney.











Die große "OASIS LIVE '25"-Reunion-Tour wird die Brüder Noel (57) und Liam Gallagher (52) im kommenden Jahr auch nach Australien führen. Auf dem offiziellen X-Account der Band kündigen Oasis mit dem der Gruppe eigenen Selbstbewusstsein zwei Konzerte Down Under an. Diese werden am 31. Oktober in Melbourne und am 7. November in Sydney stattfinden. Damit werden Oasis 2025 nach derzeitigem Stand 30 Konzerte spielen.