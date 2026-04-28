Rebel Wilson hat in Sydney erstmals selbst im Zeugenstand ausgesagt. Die Hollywoodschauspielerin wird von der jungen Australierin Charlotte MacInnes wegen Verleumdung verklagt. Den Vorwurf, sie habe Frauen am Set ihres Regiedebüts schikaniert, wies Wilson scharf zurück.
In Sydney hat sich Rebel Wilson (46) am Dienstag erstmals selbst zu den Vorwürfen geäußert, die seit Monaten an ihrem Ruf kratzen. Die "Brautalarm"-Darstellerin steht im Mittelpunkt eines Verleumdungsprozesses, den die junge australische Schauspielerin Charlotte MacInnes gegen sie angestrengt hat. Den zentralen Vorwurf, sie habe Frauen bei den Dreharbeiten zu ihrem Regiedebüt "The Deb" schlecht behandelt, bezeichnete Wilson laut BBC als "absoluten Unsinn".