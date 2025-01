In Sydney: Paul Hogan: Seltener Auftritt bei Crocodile Dundee-Premiere

1 Paul Hogan bei der "Crocodile Dundee: The Encore Cut"-Premiere in Sydney. Foto: action press/Backgrid

"Crocodile Dundee"-Star Paul Hogan steht auch mit 85 Jahren noch im Mittelpunkt der Premiere eines neuen Cuts seines ikonischen Films, der diese Woche in Sydney gezeigt wurde. Der Schauspieler reagierte auch auf die Kritik über einen zu "woken" Schnitt.











Knapp 40 Jahre nach seinem Durchbruch mit dem legendären ersten "Crocodile Dundee"-Film (1986) tritt Paul Hogan (85) nur noch selten öffentlich auf. Bei der Premiere von "Crocodile Dundee: The Encore Cut", einer digitalen Restaurierung des Films in 4K, in Sydney war der australische Schauspieler nun aber dabei.