In Südfrankreich: Wegen Steuerschulden: Luxushotel der Geissens wird zwangsversteigert

1 Robert und Carmen Geiss müssen möglicherweise um ihr Luxushotel in Südfrankreich bangen. Foto: imago/Marc Bremer

Steuertricks oder Missverständnis? Die französischen Finanzbehörden fordern Millionen von den Geissens. Jetzt soll das Hotel der Familie an der Côte d'Azur zwangsversteigert werden.











Reicht das Millionenvermögen nicht für die Steuer? Das Luxushotel von Carmen (59) und Robert Geiss (61) an der französischen Côte d'Azur soll zwangsversteigert werden. Wie "Business Insider" berichtet, kommt das Vier-Sterne-Haus "Maison Prestige Roberto Geissini" in der Gemeinde Grimaud am Golf von Saint-Tropez am 25. April unter den Hammer. Der Startpreis liegt demnach bei 1,5 Millionen Euro.