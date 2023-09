1 In einer Stuttgarter S-Bahn kam es zu einer exhibitionistischen Handlung. Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

In einer Stuttgarter S-Bahn zieht ein Unbekannter die Hose runter und belästigt eine Frau. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung Zeugen des Vorfalls











In einer Stuttgarter S-Bahn hat sich ein Mann entblößt und eine Frau belästigt. Der unbekannte Täter habe sich in die Nähe der Frau auf einen freien Platz in einer Vierersitzgruppe gesetzt und dann sein Geschlechtsteil unsittlich angefasst, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten bitten Zeugen des Vorfalls um Hinweise.