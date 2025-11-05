In Stuttgarter Hotel: 11.35 Uhr erstes Bier, 11.36 Uhr Polizeikontrolle – Feyenoord-Fans verwundert

Die Polizei ist rund um das Spiel zwischen dem VfB und Feyenoord verstärkt im Einsatz. Eine Gruppe Fans wird offenbar kurz nach ihrer Ankunft kontrolliert – und reagiert mit Humor.
Für eine Gruppe Feyenoord-Fans hat das Abenteuer Stuttgart am Mittwoch mit einer Polizeikontrolle begonnen. Die Männer, so berichtet es das niederländische Online-Portal „Rijnmond“, hatten gerade im Maritim-Hotel an der Seidenstraße nach Ankunft ihr erstes Bier bestellt, als nach Angaben der Fußball-Fans plötzlich die Polizei mit mehreren Einsatzkräften in der Hotellobby auftauchte und sie kontrollierte.