1 Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem sie nun verstarb. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Samstagabend wird eine 81-jährige Seniorin in Stuttgart-Mitte von einem Klein-Lkw erfasst und schwer verletzt. Am Dienstag erliegt sie ihren Verletzungen in einer Klinik. Die Staatsanwaltschaft schaltet einen Gutachter ein.











Die 81 Jahre alte Frau, die am vergangenen Samstag in Stuttgart-Mitte von einem Klein-Lkw angefahren und dabei schwer verletzt worden war, ist am Dienstag in einem Krankenhaus verstorben.