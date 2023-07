Huhn Dotty ist ein Star in der Stadt

In Stuttgart

10 Am liebsten kehrt das Duo bei einem Italiener in der Innenstadt ein. Foto: Privat/Patrick Brandl

Ein Huhn als Influencer? Klingt absurd, aber in Stuttgart ist es Realität. Dotty liebt Spaghetti und hat mehr Klicks als mancher Promi. Hinter dem tierischen Erfolg steht ein Fotograf aus Remseck, der die Henne zu Social-Media-Ikone machte.









An Ostern sind sie überall: Hühner. Als kleine Porzellan-Figur auf dem Esstisch der Großeltern, als WhatsApp-Status-Motiv von Tante Martina oder im italienischen Eiscafé in der Königsbaupassage – ja, wirklich. „Das ist unser Lieblingscafé“, erzählt Patrick Brandl aus Remseck. Er zieht einen Stuhl vom Nachbartisch ran und stellt seinen Rucksack darauf ab - im selben Moment streckt Huhn Dotty selbstbewusst ihren Hals heraus und dreht mit ruckartigen Bewegungen den Kopf, als würde sie ihre Umgebung scannen. Getuschel, ungläubige Blicke und unzählige Handykameras. Doch Dotty interessiert das nicht. Für sie sind Paparazzi nichts Neues: In den sozialen Medien ist sie längst ein Hit, Videos von ihr und Patrick haben teilweise über 50.000 Klicks.