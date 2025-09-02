In Stuttgart-Ost: Die Bagger sind da – was sich jetzt rund um die Villa Berg tut

Rund um die Villa Berg im Stuttgarter Osten hat die Umgestaltung des Parks begonnen. Unter anderem wird der Spielplatz neu gestaltet. Was sonst noch geplant ist.
Die Bagger rollen, endlich. Seit kurzem wird im Park um die Villa Berg herum gebuddelt. Ein erster Weg den Hang hinauf ist schon erkennbar, auch am großen Spielplatz wird kräftig gearbeitet. Deswegen sind Teile des Parks im Stuttgarter Osten und auch der Leinsweg auf halber Strecke gesperrt, Radfahrer und Fußgänger müssen Umwege nehmen. Auch auf der großen Brunnenterrasse unterhalb der Villa beginnen in diesen Tagen die Arbeiten. Mit der Villa selbst haben diese Arbeiten nichts zu tun, dort stehen die entscheidenden Beschlüsse des Gemeinderats noch aus. Die jetzt begonnene Parksanierung dagegen ist von den politischen Gremien beschlossen und finanziert.