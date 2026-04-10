1 Der Musiker Smudo auf dem roten Teppich bei den Radio Regenbogen Awards. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Nach fast 40 Jahren verabschieden sich die Fantastischen Vier mit einer großen letzten Tournee. Viele Monate vor Tourstart gibt Smudo einen Einblick, was das Publikum erwartet.











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Hip-Hop-Musiker Smudo (58) wünscht sich viele Emotionen bei der großen Abschiedstour mit den Fantastischen Vier. „Wir haben auf vielen Alben irgendein Abschiedslied drauf, weil wir uns immer schon damit beschäftigt hatten, mit dem Karriereende“, sagte er vor der Verleihung der Radio Regenbogen Awards im Europa-Park in Rust. „Wenn wir die alle geballt spielen - wir wollen, dass alle heulen.“