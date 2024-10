BSW will am Sonntag Landesverband im Südwesten gründen

In Stuttgart

1 Parteigründerin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht wird bei der Gründung des Landesverbands am Sonntag in Stuttgart nicht erwartet. (Archivbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Auch in Baden-Württemberg will das Bündnis Sahra Wagenknecht künftig präsent sein: Am Sonntag wollen die rund 60 Parteimitglieder einen Landesverband gründen.











Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will einen Landesverband in Baden-Württemberg gründen. Einen entsprechenden Bericht der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte das Büro der Reutlinger Bundestagsabgeordneten Jessica Tatti, die den Angaben zufolge die Gründung des Landesverbands in den vergangenen Monaten maßgeblich vorbereitet hat.