Am Wochenende wurde die Staatsgalerie in Stuttgart zur Tanzfläche. Bei der 80er Jahre Party gab es neben mehreren DJs auch Kunst zu bestaunen.
Am Freitagabend drehen sich die Lichtpunkte der glitzernden Diskokugel durch den Vortragssaal der Staatsgalerie, pinke Neonprojektionen wandern über die Wände. Um 20.30 Uhr ist die Tanzfläche noch locker gefüllt, einige Personen wiegen sich vorsichtig im Takt zu den Beats von DJ Kiti Arsa. Doch die Szene bleibt nicht lange verhalten: Spätestens gegen 21 Uhr verdichtet sich das Geschehen sichtbar.