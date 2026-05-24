In Stratford-upon-Avon: König Charles III. überrascht Theater-Ensemble bei Shakespeare-Stück

König Charles III. hat überraschend das Royal Shakespeare Theatre in Stratford-upon-Avon besucht und sich Shakespeares "Der Sturm" angesehen. Die Theaterleiterin zeigte sich beeindruckt von seinen Kenntnissen.
König Charles III. (77) hat dem Royal Shakespeare Theatre in Stratford-upon-Avon einen unangekündigten Besuch abgestattet. Der Monarch verfolgte eine Aufführung von Shakespeares "Der Sturm" durch die Royal Shakespeare Company - inszeniert von Regisseur Richard Eyre und mit Kenneth Branagh in der Hauptrolle des Prospero. Charles nahm kurz vor Vorstellungsbeginn im ausverkauften Haus Platz, ohne dass das Publikum vorab informiert worden war.