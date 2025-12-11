In Stockholm: Altkanzlerin Angela Merkel überrascht beim Nobelpreis-Bankett

Angela Merkel hat sich überraschend unter die Gäste des Banketts zu Ehren der Nobelpreisträger in Stockholm gemischt. Die Altkanzlerin befand sich in einer illustren Runde.
Nicht nur die schwedische Königsfamilie gehörte zu den Gästen: Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) hat am Mittwochabend das Nobelpreis-Bankett im Stockholmer Rathaus besucht. Die Altkanzlerin nahm in einem gewohnten Zweiteiler aus Blazer und Rock teil und saß neben zwei bedeutenden Persönlichkeiten des Abends.