In Stockholm: Altkanzlerin Angela Merkel überrascht beim Nobelpreis-Bankett

Angela Merkel hat sich überraschend unter die Gäste des Banketts zu Ehren der Nobelpreisträger in Stockholm gemischt. Die Altkanzlerin befand sich in einer illustren Runde.

Nicht nur die schwedische Königsfamilie gehörte zu den Gästen: Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) hat am Mittwochabend das Nobelpreis-Bankett im Stockholmer Rathaus besucht. Die Altkanzlerin nahm in einem gewohnten Zweiteiler aus Blazer und Rock teil und saß neben zwei bedeutenden Persönlichkeiten des Abends.

Preisträger an ihrer Seite Der ungarische Schriftsteller und Drehbuchautor László Krasznahorkai (71) als diesjähriger Preisträger des Nobelpreises für Literatur und der kanadische Wirtschaftswissenschaftler Peter Howitt (71), der mit dem Sveriges Riksbank-Preis (Alfred-Nobel-Gedächtnispreis) für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde, waren Merkels Tischnachbarn. Bilder zeigen die drei bei angeregten Gesprächen.

An dem Bankett nahmen auch Mitglieder der schwedischen Königsfamilie teil, die zuvor auch bei der feierlichen Preisvergabe zugegen waren. An einer der langen Tafel versammelten sich Kronprinzessin Victoria (48) mit Ehemann Prinz Daniel (52), König Carl XVI. Gustaf (79) und Königin Silvia (81) sowie Victorias Geschwister Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Madeleine (43).

Die Verleihung fand traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, statt. Zeitgleich zu den Feierlichkeiten in Schweden richtete sich der Blick auch nach Norwegen. Der Friedensnobelpreis wird als einzige Auszeichnung nicht in Stockholm, sondern in Oslo verliehen. Im dortigen Rathaus nahm die norwegische Königsfamilie an der Zeremonie teil. Der Preis ging an die oppositionelle Politikerin Maria Corina Machado (58) aus Venezuela, ihre Tochter Ana Corina Sosa nahm ihn stellvertretend für sie entgegen.