In Steinenbronner Wohnung: Nächtlicher Angriff auf Mann mit Schusswaffe?

1 Polizeieinsatz in Steinenbronn: Was steckt hinter dem mutmaßlichen Angriff auf einen Mann? Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Am späten Mittwochabend sollen bisher unbekannte Täter mit Schusswaffe versucht haben, in die Wohnung eines 33-Jährigen in Steinenbronn zu gelangen. Der 33-Jährige wird leicht verletzt, die Täter entkommen. Die Kripo fragt nun nach Zeugen.











Die Kriminalpolizei Böblingen im Polizeipräsidium Ludwigsburg sucht nach noch unbekannten Tätern, die am Mittwochabend mutmaßlich in die Wohnung eines Mannes in Steinenbronn (Kreis Böblingen) eindringen wollten – womöglich mit einer Schusswaffe. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der 33-Jährige um 23.20 Uhr, dass sich jemand an seiner Terrassentür zu schaffen machte. Als er den heruntergelassenen Rollladen der Tür nach oben zog, hörte er Knallgeräusche. Dabei erlitt er eine leichte Verletzung. Anschließend sollen mehrere dunkel gekleidete und maskierte Tatverdächtige die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen haben. Der 33-jährige Steinenbronner alarmierte sofort die Polizei. Groß angelegte Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber verliefen jedoch ohne Ergebnis. Der 33-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nun wegen versuchten Totschlags gegen Unbekannt. Zeugen, die vor, während oder nach der Tat Verdächtiges im nordwestlichen Bereich von Steinenbronn bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.