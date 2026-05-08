Zum ersten Mal als König hat Charles III. der Weihe- und Gedenkzeremonie des Ritterordens St. Michael und St. Georg in der St. Paul's Cathedral vorgestanden - einem Ritterorden, der außergewöhnliche Verdienste im Ausland ehrt.
Zum ersten Mal seit seiner Krönung im Jahr 2023 hat König Charles III. (77) die Weihe- und Gedenkzeremonie des Order of St. Michael and St. George geleitet. Am Donnerstag versammelten sich die Mitglieder des altehrwürdigen Ritterordens in der Londoner St. Paul's Cathedral - und der Monarch war der Mittelpunkt eines besonders feierlichen Zeremoniells, wie unter anderem "The Standard" berichtet.