1 Auch in einer anderen Gemeinde in Baden-Württemberg wurden Mitglieder positiv getestet. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In einer christlichen Gemeinde in Sinsheim haben sich 40 Mitglieder mit dem Coronavirus infiziert. Noch sind aber nicht alle Gemeindemitglieder getestet worden.

Sinsheim - 40 Mitglieder einer christlichen Gemeinde in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Andreas Welker, am Donnerstag in Heidelberg mit. Bisher seien 105 Gemeindemitglieder getestet worden. Nun sollen auch noch die restlichen 77 Mitglieder der Gemeinde getestet werden.

Grund für die Flächentestung war der Kontakt eines positiv Getesteten zu der rumänisch-christlichen Gemeinde in Sinsheim sowie weitere Infektionen in einer anderen Gemeinde in Baden-Württemberg. Da dort keine Gottesdienste mehr durchgeführt werden konnten, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Gemeindemitglieder Gottesdienste in Kommunen in der Umgebung besucht haben.