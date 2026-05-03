In Sindelfingen: Motorradfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

1 Motorradfahrer provoziert Verfolgungsjagd mit der Polizei und kann fliehen. Foto: Eibner-Pressefoto

Am Samstag will die Polizei einen Motorradfahrer kontrollieren. Dieser flüchtet und hängt in der Innenstadt die Polizei ab. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer und bitten um Hinweise.











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Am späten Samstagvormittag ist ein Motorradfahrer vor einer Verkehrskontrolle vor der Polizei geflüchtet. Nun sucht die Polizei nach dem Biker und bittet um Zeugen. Ereignet hat sich der Vorfall gegen 11.40 Uhr in der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen). An einer Roten Ampel wollte die Polizei den Chopper-Fahrer kontrollieren, dieser bog aber auf Höhe des Bahnhofs in die Mercedesstraße ein und raste davon. Hierbei fuhr er auch am Busbahnhof vorbei. An der Kreuzung zur Gartenstraße überholte der Motorradfahrer ein vor der Ampel stehendes Auto und bog vor diesem bei Rot nach rechts in die Gartenstraße ab. Er setzte seine Fahrt in die Innenstadt fort. Dort verlor die Polizei das flüchtende Motorrad aus den Augen.