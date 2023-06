1 Polizeieinsatz in Sindelfingen. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer, der am Mittwochabend durch die Sindelfinger Innenstadt gerast ist, ist dabei der Polizei quasi ins Netz gefahren. Wie diese berichtet, war der 28-Jährige in der Mahdentalstraße zwei Polizeibeamten in zivil aufgefallen, weil er mit überhöhtem Tempo unterwegs war. Demnach fuhr der Mann in „renntypischer Manier“ mit seiner Honda gegen 23.15 Uhr in Richtung Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost und überholte dabei die Polizisten mit hoher Geschwindigkeit.