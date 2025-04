In siebter Live-Show: Joachim Llambi und Daniel Hartwich lösen Lets Dance-Versprechen ein

Joachim Llambi und Daniel Hartwich werden gemeinsam tanzen. In der siebten "Let's Dance"-Live-Show setzen der Juror und der Moderator ihr Versprechen in die Wirklichkeit um. Das löst bei Llambi "Angstschweiß" aus, wie er verrät.

Joachim Llambi (60) und Daniel Hartwich (46) halten ihr Wort: Der "Let's Dance"-Juror und der -Moderator werden in der siebten Live-Show zusammen tanzen, wie er in einem "RTL"-Video bestätigt. Damit lösen sie ihr Versprechen aus der vorherigen Sendung ein. Das hatten sie in der RTL-Show (auch bei RTL+) mit einem Handschlag besiegelt.

"Ich hab' jetzt schon Angstschweiß"

"Ich hab' es nicht für möglich gehalten, aber wir machen es", bestätigt Llambi in dem Clip. "Daniel Hartwich und ich werden jetzt am Freitagabend für euch tanzen", so das Jurymitglied. Welchen Tanz sie präsentieren werden, bleibt vorerst ein Geheimnis. "Lasst euch überraschen, was es ist. Ich kann nur sagen: Ich hab' jetzt schon Angstschweiß", verrät Llambi.

Mit ihrem gemeinsamen Tanz schließen sie sich Hartwichs Co-Moderatorin Victoria Swarovski (31) und Jurorin Motsi Mabuse (43) an. Die beiden hatten am vergangenen Freitag die sechste Show eröffnet. Mit ihrem Tanz zu einem Medley aus Whitney Houstons (1963-2012) Hit "How Will I Know" und Cyndi Laupers (71) "Girls Just Want To Have Fun" sorgten sie für eine Überraschung. Nun sind Llambi und Hartwich am 11. April an der Reihe.

Ikonische Tänze und Discofox-Marathon

Auch die acht verbliebenen "Let's Dance"-Paare aus Promis und Tanzprofis wirbeln in der siebten Live-Show wieder über die Bühne. Für sie stehen diesmal gleich zwei Herausforderungen an. Zu diesen zählt es laut "RTL", einen ikonischen Tanz aus den vergangenen "Let's Dance"-Staffeln zu performen. So tanzt Simone Thomalla (59) mit Evgeny Vinokurov (34) die Rumba nach, mit der sich ihre Tochter Sophia (35) und Tanzpartner Massimo Sinató (44) 2010 volle Punktzahl sicherten. Der Tanz fällt für Simone Thomalla auf einen besonderen Tag: Wie Motsi Mabuse hat sie am morgigen Freitag Geburtstag.

Dann messen sich die Paare zudem im Discofox-Marathon. Zu acht von den Zuschauern ausgewählten Songs werden sie dem Sender zufolge gleichzeitig auf die Tanzfläche geschickt. Die Jury wählt nach und nach ein Duo aus dem Feld heraus, bis das Gewinnerpaar feststeht.