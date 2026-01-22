Große Neuigkeiten für Fans von Harry Styles: Der Sänger geht 2026 auf Welttournee. Sieben Städte stehen auf dem Plan, darunter Amsterdam, London und New York. Auch die Support-Acts können sich sehen lassen.

Neues Album, neue Single - und jetzt auch eine Tour: Für Harry Styles (31) steht 2026 einiges an. Nachdem der Popstar vergangene Woche sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" für den 6. März und die erste Singleauskopplung "Aperture" für den 23. Januar angekündigt hat, folgen jetzt erste Konzertdaten für das Jahr. Deutschland geht bei der Tournee mit dem Titel "Together, Together" allerdings leer aus.

Harry Styles kündigt 50 Konzerte in sieben Städten an Am Donnerstagabend verkündete Styles insgesamt 50 Konzerte in sieben Städten: Vom 16. bis 26. Mai steht der Sänger sechs Mal in Amsterdam auf der Bühne - mit Robyn als Support Act. Vom 12. bis 23. Juni folgen sechs gemeinsame Konzerte mit Shania Twain in London. Am 17. und 18. Juli steht Styles in Sao Paulo mit Fcukers auf der Bühne, am 31. Juli und 1. August folgen Konzerte mit Jorja Smith in Mexiko-Stadt.

Den größten Teil der Tour verbringt der ehemalige One-Direction-Star in New York City: Zwischen August und Oktober spielt er im dortigen Madison Square Garden insgesamt 30 Shows mit Jamie xx an seiner Seite. Den Abschluss macht Australien: Am 27. und 28. November spielt Styles mit Fousheé und Baby J in Melbourne, am 12. und 13. Dezember mit Skye Newman und Baby J in Sydney.

Wann gibt es Tickets für die "Together, Together"-Tour?

Der Ticketverkauf beginnt je nach Stadt zwischen 28. Januar und 4. Februar. Tickets für die Shows in Amsterdam sind am 30. Januar 11:00 Uhr (Ortszeit) erhältlich, Tickets für die Shows in London sind eine Stunde später erhältlich.

Zuletzt tourte Harry Styles mit der Tournee "Love On Tour" von 2021 bis 2023 durch fünf Kontinente - insgesamt stand er in 22 Monaten 169 Mal auf der Bühne. Dass er auch im Rahmen seiner neuen Tournee mehr Termine und Städte bekannt gibt, gilt daher als wahrscheinlich.