In sieben Fällen angeklagt: Betäubt, vergewaltigt und gefilmt? Prozess in München

Der Fall Gisèle Pelicot, die in Frankreich von ihrem Mann betäubt und von ihm und anderen Männern vergewaltigt wurde, machte weltweit Schlagzeilen. In München wird nun ein ähnlicher Fall verhandelt.
München - Es sind schockierende Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen einen Studenten aus China erhebt: Der heute 27-Jährige ist unter anderem wegen versuchten Mordes in sieben Fällen angeklagt, wegen gefährlicher Körperverletzung, besonders schwerer Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge.