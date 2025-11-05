In seinem neuen Buch Wings: Paul McCartney erinnert sich an letztes Telefonat mit John Lennon

In seinem neuen Buch "Wings" erinnert sich Paul McCartney an das letzte Telefongespräch mit John Lennon, bevor dieser ermordet wurde. Dieses Gespräch sei "einer der größten Segen meines Lebens" gewesen, so der Musiker.
Paul McCartney (83) beschreibt in seinem neuen Buch "Wings" den Moment, als er vom Tod seines früheren Bandkollegen John Lennon (1940-1980) erfuhr. "Es war einfach zu verrückt", zitiert die "New York Post" aus dem Werk des Beatles-Stars. Sein Manager habe ihm am Morgen des 8. Dezember 1980 mitgeteilt, dass Lennon in New York erschossen worden sei. "Man konnte es nicht begreifen. Ich habe es immer noch nicht begreifen können. Ich will es auch gar nicht."