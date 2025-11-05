In seinem neuen Buch Wings: Paul McCartney erinnert sich an letztes Telefonat mit John Lennon

In seinem neuen Buch "Wings" erinnert sich Paul McCartney an das letzte Telefongespräch mit John Lennon, bevor dieser ermordet wurde. Dieses Gespräch sei "einer der größten Segen meines Lebens" gewesen, so der Musiker.

Paul McCartney (83) beschreibt in seinem neuen Buch "Wings" den Moment, als er vom Tod seines früheren Bandkollegen John Lennon (1940-1980) erfuhr. "Es war einfach zu verrückt", zitiert die "New York Post" aus dem Werk des Beatles-Stars. Sein Manager habe ihm am Morgen des 8. Dezember 1980 mitgeteilt, dass Lennon in New York erschossen worden sei. "Man konnte es nicht begreifen. Ich habe es immer noch nicht begreifen können. Ich will es auch gar nicht."

Nach der Schocknachricht seien er und seine Beatles-Kollegen Ringo Starr (85) und George Harrison (1943-2001) gemeinsam ins Studio gegangen. "Bei dieser Nachricht konnte niemand zu Hause bleiben", so der Sänger. "Wir mussten alle zur Arbeit gehen und bei Menschen sein, die wir kannten. Wir konnten es nicht ertragen. Wir mussten einfach weitermachen. Also ging ich zur Arbeit und erledigte meinen Arbeitstag, obwohl ich wie gelähmt war."

Paul McCartney: "Zum Glück war unser letztes Telefongespräch gut"

Die Beatles trennten sich 1970, zehn Jahre vor Lennons Tod. Rückblickend zeigt sich McCartney dankbar, dass er sich vor Lennons Tod mit ihm aussöhnen konnte. "Das ist schön und tröstlich für mich, denn ich finde es schade, dass wir uns nie wirklich zusammengesetzt und unsere Differenzen aus der Welt geschafft haben", erklärt er. "Aber zum Glück verlief unser letztes Telefongespräch wirklich gut, und es gab keinen Streit." Dieses Gespräch sei "einer der größten Segen meines Lebens" gewesen - ein freudiger Austausch, bei dem es unter anderem um ihre Familien ging.

McCartney betont zudem, wie tief die Verbindung zu Lennon gewesen sei: "Wir hatten uns unser ganzes Leben lang geliebt, wir hatten unsere Streitereien und uns gegenseitig beschimpft. Aber es war nie ernster als unter zwei Brüdern."

"Ich habe diese Szene mein Leben lang im Kopf"

McCartneys Tochter Stella (54) ist ebenfalls am Buch beteiligt. Auch sie beschreibt den Moment, in dem ihr Vater die Todesnachricht erhielt. "Ich erinnere mich an die heftigste Reaktion, die ich je auf einen Anruf erlebt habe, und daran, wie er die Küche verließ und nach draußen ging", so die Designerin. "Ich gebe zu, es bricht mir bis heute das Herz. Es war wirklich herzzerreißend, das mitzuerleben. Ich habe diese Szene mein Leben lang im Kopf."

John Lennon war erst 40 Jahre alt, als er am 8. Dezember 1980 durch ein Attentat aus dem Leben gerissen wurde. Sein Mörder wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, er sitzt nach wie vor hinter Gittern.

"Wings: Die Geschichte einer Band on the Run" erscheint in deutscher Sprache am 11. November 2025. Das Werk basiert auf Dutzenden Stunden an Interviews mit Paul McCartney und zahlreichen Schlüsselfiguren aus dem Umfeld seiner Band Wings, die er nach der Trennung der Beatles gründete.