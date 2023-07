1 Alexander und Claus-Dieter Meyer an der Theke der Mylius-Apotheke in Ludwigsburg Foto: factum/Jürgen Bach

Nicht an allem ist das Netz schuld. Die Misere der Apotheken begann mit der ersten Gesundheitsreform. Der Ludwigsburger Claus-Dieter Meyer hat viele Krisen erlebt. Jetzt hört er auf.









Ludwigsburg - Vor 30 Jahren hat Claus-Dieter Meyer die Apotheke seines Vaters in Ludwigsburg übernommen. In dieser Zeit hat sich die Branche stark verändert. Aktuell machen Anbieter im Netz den Apothekern das Leben schwer. In den letzten drei Jahren haben sechs Pharmazeuten im Landkreis für immer geschlossen. Auch in der Stadt Ludwigsburg schrumpft das Angebot: Gab es in den achtziger Jahren noch etwa 35 Apotheken im Stadtgebiet, sind es heute nur noch 25.