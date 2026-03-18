In Schweizer Skigebiet: Gondel stürzt schneebedeckten Hang hinab – eine Tote

Eine abgestürzte Gondel, starke Windböen und ein dramatisches Video: Was bisher zum Unfall im größten Skigebiet der Zentralschweiz bekannt ist.
Beim Absturz einer Gondel in einem Skigebiet in der Schweiz ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Kabine hatte sich offenbar bei starkem Wind vom Seil gelöst, war abgestürzt, einen schneebedeckten Hang hinabgerutscht und hatte sich dabei mehrmals überschlagen, ehe sie an einem Strauch zum Stillstand kam. Den Unfall filmte jemand und stellte das dramatische Video der Zeitung „Blick“ zur Verfügung.