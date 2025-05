Heidi Klum (51) hat die Met Gala in New York besucht. Und das, nachdem das Model einige Jahre nicht auf der Modeveranstaltung zu sehen war. Dieses Jahr erschien sie auf dem roten Teppich in einem Kleid von Vetements, das sie mit Diamantschmuck kombinierte. Am Unterarm zeigte sie zudem ein wohl temporäres "Vetements"-Tattoo.

Klum, die US-Medienberichten zufolge zuletzt 2013 an dem Event teilgenommen hatte, präsentierte zum Motto "Superfine: Tailoring Black Style" ein klassisches, trägerloses schwarzes Kleid mit zarten Zierstreifen an Dekolleté und Saum, das elegant bis auf den Boden fiel und in einer Schleppe auslief.

Schwarze, spitze Pumps waren unter der Robe zu sehen. Die 51-Jährige kombinierte dazu eine Halskette mit Diamantanhänger. Dunkles Augen-Make-up sorgte für ein weiteres Highlight. Ihre blonden Haare trug sie offen und zum Mittelscheitel frisiert.

Besonderer Stoff

Heidi Klum erklärte im Interview mit "E! News" über ihr klassisches, schlichtes Kleid, dass der Stoff von einer Firma stamme, die bereits seit 1798 im Geschäft ist und unter anderem auch schon Päpste eingekleidet hat. Ihren Ehemann Tom Kaulitz (35) hatte die "Germany's next Topmodel"-Gastgeberin bei der Met Gala nicht an ihrer Seite.

Das wichtigste Event der Modebranche fand am Montagabend im Metropolitan Museum of Art in New York City statt. Die Mode-Oscars, wie die Veranstaltung auch genannt wird, konzentrierten sich dabei auf Herrenmode und die Farbe Schwarz. In der neuen Ausstellung des Museums werden, inspiriert von Monica L. Millers Buch "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", Kleidungsstücke, Gemälde oder Fotografien gezeigt, die den Stil des schwarzen Dandyismus vom 18. Jahrhundert bis heute zeigen.

Neben der alljährlichen Gastgeberin, "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (75), waren Musikstar Pharrell Williams (52), Schauspieler Colman Domingo (55), Rennfahrer Lewis Hamilton (40) und Rapper ASAP Rocky (36) Mitgastgeber.