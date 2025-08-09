In Santa Monica: Selena Gomez glänzt im Glamour-Look

Sie zog alle Blicke auf sich: In einem schimmernden Fransen-Kleid feierte Selena Gomez den Launch ihrer neuen Parfum-Kollektion.
Strahlender konnte ein Auftritt kaum sein: Selena Gomez (33) zog am Donnerstagabend in Santa Monica alle Blicke auf sich, als sie zur Launch-Party ihrer neuen Parfum-Kollektion ihrer Beauty-Marke Rare Beauty erschien. Sie zeigte sich in einem glänzenden weißen Midikleid mit Neckholder-Design von Cult Gaia, das ihre Silhouette perfekt betonte. Nach oben verlaufende Fransen umspielten ihren Körper zusätzlich.