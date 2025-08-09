In Santa Monica: Selena Gomez glänzt im Glamour-Look

Strahlender konnte ein Auftritt kaum sein: Selena Gomez (33) zog am Donnerstagabend in Santa Monica alle Blicke auf sich, als sie zur Launch-Party ihrer neuen Parfum-Kollektion ihrer Beauty-Marke Rare Beauty erschien. Sie zeigte sich in einem glänzenden weißen Midikleid mit Neckholder-Design von Cult Gaia, das ihre Silhouette perfekt betonte. Nach oben verlaufende Fransen umspielten ihren Körper zusätzlich.

Eleganter Komplett-Look

Die 33-Jährige bewies einmal mehr ihr Gespür für elegante Auftritte und kombinierte zu ihrem Look weiße Riemchen-Heels und Perlenohrringe, während sie ihr Haar zu einem stilvollen Dutt nach hinten gekämmt hatte. Bei der Veranstaltung gesellten sich zahlreiche Influencer und Prominente zu ihr, darunter auch Sängerin Becky G (28) und Stars aus "Love Island USA". Die Kandidatinnen und Kandidaten der US-Version der Datingshow begrüßte Gomez besonders begeistert und machte deutlich, dass sie offensichtlich großer Fan der Sendung ist.

"Alle rochen gestern Abend so gut", resümierte sie den Abend in einem Instagram-Post. "Danke für eure Liebe zu diesem Produkt. Fast fünf Jahre Rare Beauty und irgendwie fühlt es sich an, als hätten wir gerade erst angefangen. Ich bin so gespannt auf das, was noch kommt!"

Nicht nur beruflich läuft es für die Unternehmerin, Schauspielerin und Sängerin bestens. Mit dem 37-jährigen Musikproduzenten Benny Blanco bestätigte Gomez ihre Beziehung im Dezember 2023, rund ein Jahr später folgte die Verlobung. "Für immer beginnt jetzt", schrieb sie damals zu einem Foto ihres funkelnden Diamantrings. Ihr gemeinsames Debütalbum "I Said I Love You First", erschien im März und dokumentiert die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte ihrer Romanze musikalisch.

Auf die Frage im Podcast "Therapuss", wie sie ihren Verlobten Blanco überhaupt kennengelernt habe, antwortete Gomez kürzlich: "Ich würde sagen, er war ein Bekannter - wenn das Sinn ergibt. Ehrlich gesagt, wir waren keine besten Freunde. Ich fand ihn einfach nett, und dann haben wir ein paar Songs zusammen gemacht." Die Arbeit an dem Song "Single Soon" entwickelte sich dann zu mehr.