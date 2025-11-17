In sanduhrenförmiger Ballrobe: Jennifer Lopez legt Glamour-Auftritt bei den Governors Awards hin

Was für ein Abend: Tom Cruise ist bei den Governors Awards für sein Lebenswerk mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet worden und viele Promis zeigten sich in eleganter Mode auf dem schwarzen Teppich. Besonderer Hingucker war dort Jennifer Lopez, die in einem üppigen Ballkleid erschien.

Jennifer Lopez (56) hat bei den 16. Governors Awards in Los Angeles einen großen Auftritt hingelegt. Zu der Preisverleihung am Sonntagabend kam die Sängerin und Schauspielerin in einem schwarz-elfenbeinfarbenen Couture-Kleid mit XXL-Schleppe und stellte damit sogar prominente Kolleginnen wie Ariana Grande, Jennifer Lawrence und Emma Stone in den Schatten.

Riesige Schleppe und lange Schnürung Die Ballrobe stammt aus der Herbst/Winter-Kollektion 2025 von Tamara Ralph und formt dank eines schwarzen, sanduhrförmigen Mittelteils aus Samtstoff eine besondere Silhouette. Der elfenbeinfarbene Teil des Kleides war mit hauchzartem schwarzem Tüll weit ausstellend drapiert. Dazu kombinierte J.Lo schwarze, lange Opernhandschuhe, Ohrhänger mit Perlen und Diamanten sowie eine lässige Hochsteckfrisur.

Auch beim Umdrehen hielt die 56-Jährige noch eine Überraschung bereit: Das Rückenteil ist als Corsage mit langer Schnürung gestaltet, wie Lopez auch auf ihrem Instagram-Account zeigte. Dort postete sie Bilder, auf denen sie das Kleid unter anderem auf einer Treppe präsentiert.

Natalie Portman zeigte Bein

Für die Governors Awards hatten sich zahlreiche Filmstars in Schale geworfen. Ariana Grande etwa bezauberte in einem zartrosafarbenen Vintagekleid von Dior, ihre "Wicked"-Kollegin Cynthia Erivo erschien in einem pistazienfarbenen Mantel mit Blütenmustern von Givenchy, Jennifer Lawrence trug ein weißes, drapiertes Dior-Dress, Emma Stone entschied sich für ein schwarzes Kleid von Louis Vuitton, Queen Latifah wählte ein rotes Lanvin-Kleid. Während die meisten Promi-Damen auf lange Roben setzten, überraschte Natalie Portman in einem kurzen, funkelnden Dior-Kleid.

Sie alle wohnten einem großen Moment bei: Hollywoodstar Tom Cruise erhielt endlich einen Oscar - den Academy Honorary Award, ebenso wie die Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen und der Szenenbildner Wynn Thomas. Country-Legende Dolly Parton wurde für ihr soziales Engagement mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award geehrt.