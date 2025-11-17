In sanduhrenförmiger Ballrobe: Jennifer Lopez legt Glamour-Auftritt bei den Governors Awards hin

Was für ein Abend: Tom Cruise ist bei den Governors Awards für sein Lebenswerk mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet worden und viele Promis zeigten sich in eleganter Mode auf dem schwarzen Teppich. Besonderer Hingucker war dort Jennifer Lopez, die in einem üppigen Ballkleid erschien.
Jennifer Lopez (56) hat bei den 16. Governors Awards in Los Angeles einen großen Auftritt hingelegt. Zu der Preisverleihung am Sonntagabend kam die Sängerin und Schauspielerin in einem schwarz-elfenbeinfarbenen Couture-Kleid mit XXL-Schleppe und stellte damit sogar prominente Kolleginnen wie Ariana Grande, Jennifer Lawrence und Emma Stone in den Schatten.