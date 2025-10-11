In San Diego: Alle unter einem Dach-Star Darius McCrary wurde verhaftet

Schauspieler Darius McCrary soll derzeit in San Diego inhaftiert sein. Der Star aus "Alle unter einem Dach" wurde an der Grenze verhaftet, heißt es.

US-Schauspieler Darius McCrary (49) befindet sich derzeit offenbar in einem Gefängnis in San Diego. Das berichtet unter anderem "People". Das Magazin schreibt unter Berufung auf Polizeiberichte, dass der 49-jährige ehemalige Star der Sitcom "Alle unter einem Dach" am Sonntag, dem 5. Oktober, von der US-Grenzpolizei nahe der mexikanischen Grenze aufgrund eines Haftbefehls festgesetzt wurde. Er habe derzeit keinen Anspruch auf Kaution, heißt es.

Haftbefehl aus Michigan In dem Bericht wird der Fall laut "People"-Magazin als "Festnahme eines Flüchtigen" angeführt. Beim Gericht von San Diego ist Darius McCrary demnach als Beschuldigter in einem offenen Strafverfahren angegeben. Sein erster Gerichtstermin soll für kommenden Mittwoch angesetzt sein.

Ein Sprecher des Schauspielers teilte unterdessen dem US-Promiportal "TMZ" mit, dass der Haftbefehl aus Michigan stamme. Darius McCrary sei dort nicht vor Gericht erschienen, in dem Fall geht es demnach um nicht gezahlten Unterhalt. McCrary und seine Ex-Frau Tammy Brawner (39) hatten 2017 die Scheidung eingereicht. In dem Verfahren wurde "People" zufolge 2019 festgelegt, dass er Kindesunterhalt bezahlen müsse. Er soll bereits zweimal zuvor juristischen Ärger gehabt haben, weil er es angeblich versäumte, Unterhalt zu zahlen.

Bekannt aus "Alle unter einem Dach"

Darius McCrary begann seine Karriere schon als Kind. 1987 war er bereits in dem Film "Big Shots - 2 Kids gegen die Unterwelt" zu sehen. Er ist vor allem für seine Rolle als Eddie Winslow in der erfolgreichen Sitcom "Alle unter einem Dach" bekannt, die von 1989 bis 1998 lief. Später hatte der Schauspieler, der auch als Sänger und Produzent tätig ist, zudem Auftritte in "John Carpenter's Vampires: Los Muertos", "Saw VI" oder in den Serien "Schatten der Leidenschaft" und "Anger Management".