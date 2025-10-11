In San Diego: Alle unter einem Dach-Star Darius McCrary wurde verhaftet

Schauspieler Darius McCrary soll derzeit in San Diego inhaftiert sein. Der Star aus "Alle unter einem Dach" wurde an der Grenze verhaftet, heißt es.
US-Schauspieler Darius McCrary (49) befindet sich derzeit offenbar in einem Gefängnis in San Diego. Das berichtet unter anderem "People". Das Magazin schreibt unter Berufung auf Polizeiberichte, dass der 49-jährige ehemalige Star der Sitcom "Alle unter einem Dach" am Sonntag, dem 5. Oktober, von der US-Grenzpolizei nahe der mexikanischen Grenze aufgrund eines Haftbefehls festgesetzt wurde. Er habe derzeit keinen Anspruch auf Kaution, heißt es.