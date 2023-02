1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Zwei Reisende werden am Dienstag in einer S-Bahn zwischen Stuttgart und Marbach kontrolliert – das Prüfpersonal bemerkt schnell, dass etwas mit dem Ticket nicht stimmt.















Zwei 34 und 36 Jahre alte Reisende stehen im Verdacht, am Dienstagmittag mit einem manipulierten Ticket in einer S-Bahn von Stuttgart in Richtung Marbach (Kreis Ludwigsburg) unterwegs gewesen zu sein. Der Schwindel flog bei einer Fahrkartenkontrolle auf.

Wie die Bundespolizei berichtet, waren der 36-jährige Mann und seine 34 Jahre alte Begleiterin gegen 12 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S4 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Marbach gefahren. Als Fahrkartenkontrolleure die beiden im Zug überprüften, sollen sie ein offensichtlich manipuliertes Ticket vorgezeigt haben. Die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn erkannten die Unregelmäßigkeiten jedoch, und als die Reisenden jede weitere Kooperation verweigerten, wurde die Polizei hinzugezogen.

Noch bevor die alarmierten Streifen eintrafen, sollen die beiden Beschuldigten versucht haben, am Bahnhof Benningen zu flüchten. Einsatzkräfte konnten sie allerdings einholen und kontrollieren. Einem Sprecher der Bundespolizei zufolge handelte es sich bei dem Ticket um keine Totalfälschung, sondern um eine regulär gekaufte Fahrkarte, die im Nachgang verändert wurde. Ob nun am Datum oder an den Zonen manipuliert wurde, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Sachverhalt wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Erschleichens von Leistungen.