Eine 19-Jährige wird am Sonntagmorgen von einem Unbekannten in einer S-Bahn und am Bahnhof Ludwigsburg massiv sexuell belästigt und verfolgt. Die Polizei sucht Zeugen.















Ludwigsburg - Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen eine 19 Jahre alte Frau in einer S-Bahn der Linie S4 sowie am Bahnhof Ludwigsburg massiv sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, fuhr die 19-Jährige gegen 7.30 Uhr mit der S4 in Richtung der Haltestelle Favoritepark. Währenddessen berührte der unbekannte Täter sie unsittlich und gegen ihren Willen. Als sie aus der S-Bahn ausstieg und auf das gegenüberliegende Gleis wechselte, ging der Mann ihr hinterher, fasste ihr an den Po und den Genitalbereich und versuchte sie zu küssen. Dabei soll er ihr gar Geld angeboten haben. Die Geschädigte stellte sich zu einem wartenden Reisenden und stieg in eine S-Bahn in Richtung Schwabstraße.

Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: Anfang 20, circa 1,80 Meter groß und kurze, braune, nach hinten gegelte Haare. Er trug eine dunkle Jeans, eine dunkle Daunenjacke, weiße Schuhe mit orange-neon farbiger Ferse. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 bei der Polizei zu melden.