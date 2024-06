In S-Bahn bei Esslingen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Angriff und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Sechs bis acht Unbekannte sollen in der Nacht zum Samstag in einer S-Bahn der Linie S 1 zwischen Stuttgart und Esslingen einen 28-Jährigen beleidigt, angegriffen und bewusstlos geschlagen haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.











Link kopiert



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer gefährlichen Körperverletzung, die eine Gruppe unbekannter Männer in der Nacht zum Samstag in einer S-Bahn zwischen Stuttgart und Esslingen verübt haben soll. Den Angaben der Bundespolizei zufolge fuhr ein 28-Jähriger gegen 1.20 Uhr in Richtung Esslingen.