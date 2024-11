1 Fall für die Polizei: Ein 17-Jähriger flüchtet vor einer Kontrolle. Foto: Jens Büttner/dpa

Ein Jugendlicher rast in Rutesheim in einem BMW vor einer Polizeikontrolle davon. Dabei verliert er die Kontrolle über das Auto und landet an der Gebersheimer Straße in einem Gebüsch.











Ein 17-Jähriger am Steuer eines BMW ist am späten Sonntagabend vor der Polizei geflüchtet. Gegen 23.30 Uhr wollten ihn die Beamten in Rutesheim im Bereich der Kreuzung Flachter Straße und Kirchstraße kontrollieren. Er erkannte das Vorhaben der Polizisten und raste in Richtung Gebersheimer Straße davon.