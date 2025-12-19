In Rumänien: Wiz Khalifa zu neun Monaten Haft verurteilt

Ein rumänisches Gericht hat den US-Rapper Wiz Khalifa wegen Drogenbesitzes zu neun Monaten Haft verurteilt. Der Musiker soll sich in seiner Heimat aufhalten.
Ein rumänisches Gericht hat Wiz Khalifa (38) wegen des Konsums von Cannabis auf der Bühne zu neun Monaten Haft verurteilt. Das berichtet unter anderem die BBC. Der US-amerikanische Rapper, dessen bürgerlicher Name Cameron Jibril Thomaz lautet, hatte zugegeben, während seines Auftritts beim "Beach, Please!"-Festival im vergangenen Jahr in Costinesti einen Joint geraucht zu haben.