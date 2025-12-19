In Rumänien: Wiz Khalifa zu neun Monaten Haft verurteilt

Ein rumänisches Gericht hat den US-Rapper Wiz Khalifa wegen Drogenbesitzes zu neun Monaten Haft verurteilt. Der Musiker soll sich in seiner Heimat aufhalten.

Ein rumänisches Gericht hat Wiz Khalifa (38) wegen des Konsums von Cannabis auf der Bühne zu neun Monaten Haft verurteilt. Das berichtet unter anderem die BBC. Der US-amerikanische Rapper, dessen bürgerlicher Name Cameron Jibril Thomaz lautet, hatte zugegeben, während seines Auftritts beim "Beach, Please!"-Festival im vergangenen Jahr in Costinesti einen Joint geraucht zu haben.

Rapper hat sich entschuldigt Ein rumänisches Berufungsgericht hob dem Bericht zufolge nun eine vorherige Geldstrafe von 3.600 rumänischen Lei (etwa 700 Euro) wegen Drogenbesitzes auf und verhängte stattdessen eine Haftstrafe. Der zehnfach Grammy-nominierte Rapper wurde allerdings in Abwesenheit verurteilt. Der 38-Jährige befindet sich offenbar in seiner Heimat.

Die Polizei hatte Wiz Khalifa nach dem Konzert in Rumänien im Juli 2024 kurzzeitig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn anschließend wegen Besitzes von "Risikodrogen" an. Später äußerte sich der Musiker selbst auf seinem X-Account dazu. "Die Show gestern Abend war unglaublich. Ich wollte dem Land Rumänien gegenüber nicht respektlos sein, indem ich auf der Bühne rauchte", meldete er sich nach dem Vorfall auf dem Kurznachrichtendienst zu Wort. Die Polizisten hätten ihn "sehr respektvoll" behandelt und wieder gehen lassen. Zudem zeigte er sich damals einsichtig: "Ich werde bald wiederkommen. Aber das nächste Mal ohne einen Riesen-Joint."

"Keine Chance" auf eine Auslieferung

Wie "BBC News" unter Berufung auf einen rumänischen Experten weiter berichtet, gebe "es kaum bis gar keine Chance", dass die USA Wiz Khalifa ausliefern. Er bezeichnete das Urteil außerdem als "ungewöhnlich hart".

Wiz Khalifa stammt aus Pittsburgh, Pennsylvania, und ist bekannt für Hits wie "Black and Yellow" oder "See You Again". Er brachte 2016 seine eigene Cannabismarke auf den Markt.