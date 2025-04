In Roosendaal: Aktionstag: Willem-Alexander und Máxima zeigen sportlichen Einsatz

König Willem-Alexander und Königin Máxima haben in Roosendaal den Startschuss für einen sportlichen Aktionstag an Schulen gegeben. Die verschiedenen Spielangebote probierten die Royals kurzerhand selbst aus.

König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) haben an diesem Donnerstag, 17. April, in Roosendaal den jährlichen Sporttag für Kinder in den Niederlanden eröffnet. Bei den "Koningsspelen" (zu Deutsch: "Königsspiele") lautet das Motto: "Gemeinsam frühstücken, Sport treiben und Spaß haben", wie aus einem Instagram-Post der niederländischen Royals hervorgeht.

Freude an Badminton und Tauziehen

Laut Website des Aktionstags nehmen fast 1,3 Millionen Kinder aus 6.300 Grundschulen an dem Sportprogramm teil. "Die 'Koningsspelen' finden traditionell am letzten Freitag vor dem Königstag statt", wird weiter erklärt. "Im Jahr 2025 ist dies aufgrund der Maiferien und des Karfreitags nicht möglich. Daher ist dieses Jahr der Donnerstag, der 17. April, dem gemeinsamen gesunden Frühstück und Sport gewidmet."

Willem-Alexander und Máxima machten sich bei ihrem Besuch einer Grundschule in Roosendaal selbst ein Bild von den angebotenen Spielen. Nach dem traditionellen Königsfrühstück, bei dem die beiden mit den Kindern an einer in Orange gehaltenen Tafel saßen, zeigten sie ihren sportlichen Ehrgeiz in verschiedensten Disziplinen wie Tauziehen oder beim Balancieren eines Luftballons mithilfe eines Badmintonschlägers. Die Royals hatten sichtlich großen Spaß, die Kinder bei ihren sportlichen Aktivitäten zu unterstützen.

Am 27. April feiert Willem-Alexander seinen 58. Geburtstag. Der Koningsdag, an dem der Geburtstag des Monarchen im ganzen Land zelebriert wird, ist in den Niederlanden ein Nationalfeiertag. Überall wird der König mit Paraden, Konzerten und Festen gefeiert, Dekorationen und Kleidung sind in Orange gehalten, der Farbe des Königshauses.