In Richtung Mannheim: Was Autofahrer zur A6-Sperrung am Kreuz Walldorf wissen müssen

1 Am Kreuz Walldorf muss die A6 für eine Nacht gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Mitten in der Ferienzeit muss die A6 am Kreuz Walldorf in Richtung Mannheim für eine Nacht gesperrt werden. Grund dafür sind zusätzliche Schilder wegen Bauarbeiten.











Urlauber und andere Autofahrer müssen Samstagnacht auf der A6 beim Kreuz Walldorf in Richtung Mannheim mehr Zeit einplanen. Von Samstagabend (etwa 23 Uhr) bis Sonntagfrüh (5 Uhr) wird die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Es müssten zusätzliche Schilder wegen Bauarbeiten angebracht werden. Seit Mai wird die Fahrbahn nach Mannheim in dem Bereich erneuert.