In Rekordzeit: Roland Kaiser: Seine Kaisermania-Shows sind bereits ausverkauft

1 Bereits seit 2003 tritt Roland Kaiser mit seiner "Kaisermania" jährlich in Dresden auf. Foto: Frank Embacher

In einer Rekordzeit von 20 Minuten: Tickets für Roland Kaisers "Kaisermania" im kommenden Jahr sind bereits ausverkauft. Wer den Schlagerstar trotzdem live sehen will, hat viele andere Optionen.











Viele Fans von Roland Kaiser (72) dürften sich heute geärgert haben, weil sie nicht schnell genug waren: Die Tickets für seine Live-Shows im kommenden Jahr wurden heute in Rekordzeit komplett ausverkauft. Das gab der Veranstalter Semmel Concerts am Freitagmittag bekannt. Demnach wurden 48.000 Tickets für die vier Konzerte der "Kaisermania" binnen 20 Minuten nach Vorverkaufsstart am heutigen Vormittag verkauft.