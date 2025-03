Mann berührt 13-Jährige in Zug mehrfach am Gesäß – Zeugen gesucht

1 Eine Jugendliche soll am Samstag in einer Regionalbahn nach Stuttgart sexuell belästigt worden sein. (Symbolbild) Foto: /IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein Unbekannter berührt am Samstag in einer Regionalbahn von Heilbronn nach Stuttgart eine 13-Jährige angeblich mehrfach am Gesäß. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Am Samstagmittag soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einer Regionalbahn von Heilbronn nach Stuttgart eine 13-Jährige mehrfach am Gesäß berührt haben.