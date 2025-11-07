In Rechtsstreit mit Justin Baldoni: Blake Lively fordert wegen Rufschädigung 161 Millionen US-Dollar

Neue Wendung im "Nur noch ein einziges Mal"-Rechtsstreit: Blake Lively fordert wegen angeblicher Rufschädigung 161 Millionen US-Dollar von ihrem ehemaligen Co-Star Justin Baldoni und dessen Produktionsteam.

Blake Lively (38) hat laut eigenen Angaben durch das "Nur noch ein einziges Mal"-Drama der vergangenen Monate 161 Millionen US-Dollar (knapp 140 Millionen Euro) Verlust gemacht. Das geht laut "Variety" aus aktuellen Gerichtsunterlagen hervor. Die Schauspielerin macht die angeblich gezielte Rufschädigung im Zusammenhang mit dem Film verantwortlich.

Bereits zuvor hatte Lively Vorwürfe gegen Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (41), Produzent Jamey Heath, Studioleiter Steve Sarowitz sowie deren PR-Team erhoben. Sie behauptet, dass die negative Kampagne gegen sie als Reaktion auf ihre Vorwürfe der sexuellen Belästigung am Set gestartet worden sei.

So setzt sich sie Schadenssumme zusammen

Die Schadenssumme setzt sich laut "Variety" aus verschiedenen Posten zusammen: Livelys Anwälte beziffern ausgefallene und entgangene Einnahmen aus Schauspiel, Produktion, Rednerauftritten und Werbepartnerschaften auf rund 56,2 Millionen Dollar. Für ihre Beauty-Marke Blake Brown werden 49 Millionen Dollar Verlust geltend gemacht, für ihre Getränkemarke Betty Buzz/Betty Booze 22 Millionen Dollar. Hinzu kommen 34 Millionen Dollar für Reputationsschäden, basierend auf etwa 65 Millionen negativen Social-Media-Impressionen.

Die ursprüngliche Klage war erstmals Ende 2024 eingereicht worden. Damals lag die Schadenssumme nur bei rund 75.000 Dollar. Die jetzt öffentlich gemachte Zahl von 161 Millionen Dollar ist Teil einer Offenlegung an die Gegenseite und wird, so die Anwälte, noch durch Gutachten und Zeugenaussagen bewiesen werden.

Gericht wies Justin Baldonis Klage ab

Justin Baldoni hatte seinerseits eine Klage gegen Lively eingereicht, in der er behauptete, durch ihre Vorwürfe 400 Millionen Dollar Schaden erlitten zu haben. Diese Klage wurde im Juni 2025 abgewiesen, da das Gericht entschied, dass Aussagen, die in einem rechtlichen Verfahren gemacht werden, nicht Gegenstand einer Verleumdungsklage sein können.

Der Prozess gegen Baldoni und die Produzenten ist derzeit für März 2026 angesetzt. Im Vorfeld wurden zahlreiche Hollywood-Prominente und Branchenvertreter als potenzielle Zeugen benannt, darunter Taylor Swift, Emily Blunt, Scooter Braun, Hugh Jackman, Gigi Hadid sowie führende Sony-Manager. Es wird jedoch erwartet, dass die meisten dieser Namen nicht tatsächlich aussagen werden.