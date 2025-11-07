In Rechtsstreit mit Justin Baldoni: Blake Lively fordert wegen Rufschädigung 161 Millionen US-Dollar

Neue Wendung im "Nur noch ein einziges Mal"-Rechtsstreit: Blake Lively fordert wegen angeblicher Rufschädigung 161 Millionen US-Dollar von ihrem ehemaligen Co-Star Justin Baldoni und dessen Produktionsteam.
Blake Lively (38) hat laut eigenen Angaben durch das "Nur noch ein einziges Mal"-Drama der vergangenen Monate 161 Millionen US-Dollar (knapp 140 Millionen Euro) Verlust gemacht. Das geht laut "Variety" aus aktuellen Gerichtsunterlagen hervor. Die Schauspielerin macht die angeblich gezielte Rufschädigung im Zusammenhang mit dem Film verantwortlich.