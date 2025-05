In Raabs Pokernacht am 15. Mai: Rapper Sido zeigt nach verlorener Wette sein Elton-Tattoo

Sido trägt viele Tätowierungen - und eine ganz besondere. Der Rapper hat sich vor Jahren die Unterschrift von Elton auf den Arm stechen lassen. In der neuen Ausgabe von "Raabs Pokernacht" präsentiert er stolz den Schriftzug.

In der nächsten Ausgabe von "Raabs Pokernacht mit GGPoker.de" (15. Mai, 22:35 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+) bringt Rapper Sido (44) Gastgeber Stefan Raab (58) mit einem besonderen Geständnis zum Staunen. Der Musiker trägt seit einigen Jahren die Unterschrift von Raab-Kumpel Elton (54) auf dem Arm.

"Wie cool ist das denn"

Am Pokertisch kommt das Gespräch auf das ungewöhnliche Tattoo - und Sido zieht prompt den Ärmel seines Pullovers hoch, um die Unterschrift von Elton mitten auf seinem Arm zu zeigen. Der Hintergrund: Eine verlorene Wette zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 mit YouTuber Simon Unge (34). Die beiden spielten damals im digitalen Quiz der Online-Show "Zuhause mit Sido" gegeneinander, das Elton via Monitor moderierte. "Also war es eigentlich eine Strafe", stellt Raab nun fest - und staunt beim Anblick des Tattoos: "Wie cool ist das denn."

Anerkennend fügt er in Richtung seines einstigen Show-Praktikanten hinzu, dass er auf dem Arm des "erfolgreichsten Rappers Deutschlands" verewigt sei. Das wäre ja fast so, überlegte Raab weiter, als würde sein eigener Name auf Snoop Dogg oder Eminem prangen. "Elton wird immer cooler", hält der Entertainer abschließend fest.

Da das digitale Quiz damals unentschieden ausging, ließ sich übrigens auch Unge Eltons Handschrift stechen, wie der Moderator und der Rapper verraten. "Ich bin stolz drauf", unterstreicht Elton. Und Sido beteuert, sich das besondere Tattoo niemals überstechen zu lassen.

Außer Sido zocken am 15. Mai noch zwei weitere Stargäste mit Raab und Elton um 100.000 Euro: Sarah Engels (32) und Felix Kroos (34).