Zum ersten Mal laufen beide Teile von "Kill Bill" am Stück in den deutschen Kinos. Für "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" müssen die Zuschauer aber viel Sitzfleisch mitbringen. Die Gesamtversion dauert länger als die Summe ihrer Teile.
"Kill Bill" kommt zum ersten Mal in der Form, die Quentin Tarantino (62) ursprünglich geplant hatte, in die deutschen Kinos. Am 16. April 2026 läuft "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" hierzulande an. Die Verleihfirma Arthaus hat nun einen ersten Trailer des Mammutwerks veröffentlicht, der die beiden Teile von Tarantinos Racheoper vereint.