In Promo-Materialien: Marvel ändert Thunderbolts*-Titel nach Kinostart: Spoiler für Fans?

Der neue Titel, ein Alternativtitel oder doch nur ein Zusatz? Die Marvel Studios haben direkt nach dem Startwochenende am Titel ihres neuesten Kinofilms "Thunderbolts*" geschraubt - und Fans so möglicherweise gespoilert.

Vor mittlerweile über einem Jahr wurde bekannt gegeben, dass der neue Marvel-Film "Thunderbolts*" ein Sternchen im Titel trägt. Sogleich begannen unter MCU-Fans die Spekulationen, was der ungewöhnliche Zusatz zu bedeuten haben mag. Hinter das Geheimnis blicken können derzeit Kinozuschauerinnen und Zuschauer auch in Deutschland, denn der nunmehr 36. Film des Marvel Cinematic Universe ist auch hierzulande seit dem 1. Mai in den Lichtspielhäusern zu sehen. Doch kurz nach dem Startwochenende haben auch die Marvel Studios und Disney selbst am Titel von "Thunderbolts*" eine Änderung vorgenommen.

Achtung: Es folgen (geringfügige) Spoiler zum Ende von "Thunderbolts*"

Am Ende des neuen Marvel-Titels stellt sich heraus, dass die ungewöhnliche Heldentruppe um Yelena Belova (Florence Pugh, 29), den Winter Soldier (Sebastian Stan, 42), den Red Guardian (David Harbour, 50) und Co. künftig im MCU als "New Avengers" firmieren werden. Gleich der Titeländerung am Ende der Streamingserie "The Falcon and the Winter Soldier" (damals zu "Captain America and the Winter Soldier"), die ebenfalls wesentliche Aspekte der Handlung aufnahm.

Ungewöhnlich ist hingegen, dass Disney und Marvel selbst auch in Promo-Materialien zum Film die Titeländerung vorgenommen haben, nachdem, wie zu vermuten steht, noch lange nicht alle Fans das Werk im Kino gesehen haben. Ein Spoiler oder eher die Bemühung, nach einem nicht spektakulären Startwochenende letztlich noch mehr Zuschauer in die Kinos zu locken?

So berichtet etwa das US-Branchenmagazin "Variety", dass der Titelschriftzug von offizieller Seite auf großen, haushohen Plakaten in den USA geändert wird. Auch beispielsweise auf dem Instagram-Auftritt der Marvel Studios wird die Änderung - und damit der potenzielle Spoiler - ersichtlich.

"'Thunderbolts' are 'The New Avengers'" (auf Deutsch: "'Thunderbolts' sind 'Die neuen Avengers'") steht dort etwa zu lesen. Ein humoristischer Instagram-Clip zeigt Marvel-Urgestein Sebastian Stan, wie er ein "Thunderbolts*"-Filmplakat gegen eines mit dem neuen Titel austauscht.

Das Filmportal "Deadline" hat indes bei Disney nachgefragt, ob "The New Avengers" nun der neue, offizielle Titel von "Thunderbolts*" sei und letzteren ersetzt. Hierzu erklärt Disney, dass "Thunderbolts*" nicht "technisch gesehen" umbenannt sei, sondern "The New Avengers" lediglich an die bisherige Stelle des Sternchens (*) trete.