In posthum erschienenen Memoiren: Lisa Marie Presley verrät: Michael Jackson war mit 35 noch Jungfrau

Ihre Beziehung liegt 30 Jahre zurück, und beide sind bereits verstorben. Doch nun macht die kurze Ehe von Elvis-Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023) und dem "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009) noch einmal Schlagzeilen. Denn in ihren posthum erschienenen Memoiren gibt Presley intime Details über ihren berühmten Ex-Mann preis. So sei Michael Jackson mit 35 Jahren noch Jungfrau gewesen, als die beiden zusammenkamen.

"Ich hatte schreckliche Angst, weil ich nichts Falsches tun wollte"

Während einer Reise nach Las Vegas habe der Popstar ihr seine Liebe gestanden, schildert Presley laut "People" in dem am 8. Oktober veröffentlichten Buch "From Here to the Great Unknown - Von hier ins Ungewisse: Erinnerungen". Damals war sie allerdings noch mit ihrem ersten Ehemann Danny Keough (59) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. "Michael sagte: 'Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber ich bin total in dich verliebt. Ich möchte, dass wir heiraten und dass du meine Kinder bekommst'." Sie habe zu dem Zeitpunkt das Gefühl habt, "dass ich auch in ihn verliebt war". Danach habe sie sich von ihrem Mann getrennt und eine Beziehung mit Jackson begonnen.

Dieser habe ihr dann offenbart, dass er noch Jungfrau sei. "Ich glaube, er hatte Tatum O'Neal geküsst, und er hatte etwas mit Brooke Shields, was außer einem Kuss nichts Körperliches war." Weiter verrät Presley: "Er sagte, Madonna hätte auch einmal versucht, mit ihm anzubandeln, aber nichts sei passiert. Ich hatte schreckliche Angst, weil ich nichts Falsches tun wollte."

Turbulentes Privatleben

Das Paar heiratete im Mai 1994 nur zwei Wochen nach ihrer Scheidung von Keough. Die Ehe hielt knapp zwei Jahre und blieb kinderlos. Danach war Jackson von 1996 bis 1999 mit Deborah Jeanne Rowe verheiratet, die einen Sohn und eine Tochter bekam. Später behauptete sie, dass sie künstlich befruchtet worden sei und nie Sex mit dem Sänger gehabt habe. Dieser bekam später noch einen weiteren Sohn, dessen Mutter nicht bekannt ist. Der "King of Pop" starb 2009 im Alter von 50 Jahren an einem Herzstillstand.

Lisa Marie Presley ging nach dem Ehe-Aus mit Jackson zwei weitere Ehen ein, die aber ebenfalls scheiterten. Schauspieler Nicolas Cage (60) reichte 2002 nach nur der nach drei Monaten die Scheidung ein. Mit dem Musiker und Produzenten Michael Lockwood (63), den sie 2006 geheiratet hatte, bekam sie 2008 Zwillingstöchter. Acht Jahre später reichte das Paar die Scheidung ein, die aber erst 2021 vollzogen wurde. Lisa Marie Presley starb im Januar 2023 im Alter von 54 Jahren an einem Dünndarmverschluss. Nach ihrem Tod vervollständigte ihre Tochter Riley Keough (35) die Memoiren aus Tonbandaufzeichnungen.