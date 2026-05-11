In Portugal im Krankenhaus: Schwerkranke Bonnie Tyler musste angeblich wiederbelebt werden

Die schlechten Nachrichten um Bonnie Tyler reißen nicht ab. Die Sängerin, die in einem künstlichen Koma liegt, musste angeblich nach einem Herzstillstand reanimiert werden.
Bonnie Tyler (74) kämpft in Portugal um ihr Leben. Die walisische Sängerin, bekannt durch Welthits wie "Total Eclipse of the Heart", liegt in einem Krankenhaus in Portugal in einem künstlichen Koma, hieß es schon vor einigen Tagen auf der offiziellen Webseite der Sängerin. Jetzt berichtet unter anderem "The Mirror" unter Berufung auf eine portugiesische Quelle, dass die 74-Jährige nach einem Herzstillstand von Ärzten wiederbelebt werden musste.