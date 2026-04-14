Tom Neuwirth ist wieder vergeben - und das schon seit einem halben Jahr. Der als Conchita Wurst bekannte ESC-Sieger schwärmte in einem Podcast von seinem neuen Partner und erzählt vom ersten Date.
Tom Neuwirth (37) ist glücklich vergeben. "Ich möchte gerne verkünden: Ich bin sehr verliebt", sagte der Künstler, der 2014 als Conchita Wurst den ESC gewann, in dem Podcast "Bussi Bla Bla". dem Sänger JJ (24). Dort sprechen die beiden Österreicher und ESC-Sieger über ihren Alltag. Intime Dinge plaudert Neuwirth in dem Podcast aber selten aus.