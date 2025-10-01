In Podcast-Interview: Robbie Williams macht Tourette-Diagnose öffentlich

Robbie Williams spricht seit Jahren offen über seine psychische Gesundheit. Nun hat der Musiker bekanntgegeben, dass er neben ADHS und Angststörungen auch am Tourette-Syndrom leidet.
Robbie Williams (51) offenbart, dass er mit dem Tourette-Syndrom lebt. In einer neuen Folge des Podcasts "I'm ADHD! No You're Not" spricht der Musiker über seine "intrusiven Gedanken", die er nun als Teil der Erkrankung einordnet. Also unwillkürliche, aufdringliche Gedanken oder innere Bilder, die plötzlich ins Bewusstsein drängen und sich oft schwer kontrollieren lassen.