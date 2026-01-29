In Pforzheimer Klinik: Nach Feuertod von Patient – Arzt weist Verantwortung zurück

Er lag alleine und gefesselt in einem Klinikzimmer. Um sich zu befreien, will der Patient die Gurte mit seinem Feuerzeug lösen - und verbrennt. Durfte er überhaupt fixiert werden.
Im Prozess gegen zwei Ärzte und zwei Pflegekräfte, in deren Obhut ein fixierter Patient im Krankenhaus verbrannte, hat einer der Ärzte zum Verhandlungsauftakt jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Er habe die Fixierung nicht angeordnet und davon auch keine Kenntnis gehabt, ließ er über seinen Verteidiger vor dem Landgericht Karlsruhe mitteilen.