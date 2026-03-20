In Pavarottis Privathaus: Die ganz große Oper

Ein Traum aus Samt, Gold und Mahagoni: Gleich bei Modena lädt die Casa Museo Luciano Pavarotti in die Welt des großen Startenors ein
Der Auftritt in Wien, so steht es im Kalender zu lesen, war „ok“. Das Konzert in Hannover sogar „okissimo“. Luciano Pavarotti pflegte sich selbst Bewertungen zu geben und notierte diese in einer Agenda. Das Heftlein liegt noch aufgeschlagen auf dem Tisch, daneben sein Handy, eine Spezialanfertigung von Nokia, Modell 2110 im Frack-Design. Dazu die Lesebrille, ein Brieföffner, ein Panamahut. Es wirkt, als könnte der Maestro gleich zur Tür hereinkommen.