In Parkhaus in Stuttgart-Riedenberg

Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 82-Jährige will in Stuttgart-Riedenberg in ein Parkhaus einfahren, verwechselt dabei allerdings wohl die Bremse mit dem Gaspedal – mit schlimmen Folgen.











Eine 82 Jahre alte BMW-Fahrer ist in einem Parkhaus in Stuttgart-Riedenberg durch eine Schranke gekracht und gegen einen Betonpfeiler geprallt. Die Seniorin wurde verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.