In Paris: Angelina Jolie glänzt im transparenten Paillettenkleid

Angelina Jolie (50) hat sich in einem teilweise durchsichtigen Paillettenkleid auf dem roten Teppich gezeigt. Die Oscarpreisträgerin erschien am Montag bei der Pariser Premiere von "Couture" in der halbtransparenten, silbernen Robe, die zwischen ihren Verzierungen Haut durchscheinen ließ. Das elegante Outfit stammt Medienberichten zufolge von Givenchy.

Das bodenlange Kleid war mit Perlenfransen an den Ärmeln und am Rock verziert. Als Accessoires trug Jolie einen Diamantring und dazu passende Ohrstecker. Zu ihrem hellen Outfit kombinierte die 50-Jährige schwarze Pumps. Ihre Haare hatte die Schauspielerin zu großen Wellen gestylt.

Darum geht es in "Couture"

Angelina Jolie spielt in dem Film "Couture" die Rolle der Maxine Walker, einer Filmregisseurin, die während ihrer Arbeit für ein großes Modehaus bei der Pariser Modewoche mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wird. Der Streifen handelt zudem von einem Model und einer Maskenbildnerin, die versuchen, in der Branche Fuß zu fassen.

"Zu oft sprechen Filme über die Kämpfe von Frauen - besonders bei Krebs - nur über Enden und Traurigkeit, selten über das Leben", erklärte Jolie über den Film in einem "Time France"-Interview. Die Regisseurin Alice Winocour (50) habe die sensiblen Themen "mit solcher Feinfühligkeit" behandelt. "Ich liebe diesen Film, weil er eine Geschichte erzählt, die weit über den Weg einer kranken Person hinausgeht: Er zeigt das Leben."

Angelina Jolie erinnert sich an ihre Mutter

Dabei erinnerte sich Jolie auch an einen bewegenden Moment mit ihrer Mutter Marcheline Bertrand, die 2007 an einer Krebserkrankung starb: "Eines Abends, als sie nach ihrer Chemotherapie gefragt wurde, wurde sie sehr emotional und sagte mir, sie hätte lieber über etwas anderes gesprochen. Sie hatte das Gefühl, dass die Krankheit zu ihrer einzigen Identität wurde."

2013 unterzog sich Angelina Jolie einer präventiven doppelten Mastektomie, nachdem bei ihr ein hohes Brustkrebsrisiko entdeckt wurde. Zwei Jahre später ging sie noch einen Schritt weiter: Im März 2015 ließ sie sich auch die Eierstöcke und Eileiter entfernen - als vorbeugende Maßnahme gegen Eierstockkrebs, der ebenfalls in ihrer Familie vorkam.