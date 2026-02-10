In Paris: Angelina Jolie glänzt im transparenten Paillettenkleid

Auf dem roten Teppich der "Couture"-Premiere in Paris: Angelina Jolie sorgt in einem halbtransparenten, mit Pailletten besetzten Kleid für Aufsehen.
Angelina Jolie (50) hat sich in einem teilweise durchsichtigen Paillettenkleid auf dem roten Teppich gezeigt. Die Oscarpreisträgerin erschien am Montag bei der Pariser Premiere von "Couture" in der halbtransparenten, silbernen Robe, die zwischen ihren Verzierungen Haut durchscheinen ließ. Das elegante Outfit stammt Medienberichten zufolge von Givenchy.